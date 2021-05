Mario Pinkert ist etwas verärgert: Dass der geplante Gefängnisneubau in Halle gescheitert sei, wundere ihn gar nicht, sagt der Justizvollzugsbeamte. Pinkert arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Volkstedt und ist zugleich Landesvorsitzender der Gewerkschaft Strafvollzug (BSBD). Schon vor sechs Jahren habe der Verband darauf hingewiesen, dass das Großprojekt zu teuer werde. "Wir haben ja auch Vorschläge gemacht wie Containerbau oder Erweiterung. Ich weiß, dass die JVA Volkstedt und die JVA Dessau damals Konzepte erarbeitet haben. Die wurden einfach politisch vom Tisch gewischt", sagt Pinkert.

Denn das Land hatte 2012 beschlossen, die Gefangenen künftig nur noch an drei Standorten unterzubringen – in Raßnitz, Burg und Halle. Die JVA Dessau und andere Anstalten wurden deshalb schon vor Jahren dicht gemacht. Mit dem geplanten Erweiterungsbau in Halle wäre auch die Haftanstalt in Volkstedt geschlossen worden.