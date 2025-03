Vogt versprach mit Beginn seiner Amtszeit alle notwendigen Beschlüsse einzuleiten, um den JVA-Neubau wie geplant umzusetzen. Am Mittwoch will er an der Sondersitzung des Rechtsauschusses in Magdeburg teilnehmen, um dort zu unterstreichen, dass Halle "unumstößlich" hinter der JVA stehe. Vogt sagte weiter, er strebe einen konstruktiven Austausch an, um den Bedürfnissen der Justiz einerseits und den Interessen der Anwohner andererseits gerecht zu werden. Letztere hatten im Herbst 2023 protestiert, nachdem damals die Pläne für den JVA-Neubau in Tornau bekannt geworden waren.