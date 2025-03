Die bestehenden Gefängnisse in Halle am Kirchtor, auch "Roter Ochse" genannt, sowie die Nebenstelle in der Wilhelm-Busch-Straße ("Frohe Zukunft") gelten als veraltet und erfüllen nicht die Standards eines modernen Justizvollzugs. Zudem muss die Landesregierung Vorgaben der Europäischen Union besser Rechnung tragen, wonach seit Januar 2025 alle Gefangenen das Recht auf eine Einzelzelle und mehr Platz haben.



Das kann laut Justizministerium in der JVA "Roter Ochse" oder "Frohe Zukunft" nicht vollständig geleistet werden. Darüber hinaus sei der bauliche Zustand der JVA veraltet, was sowohl die Unterbringungseinrichtungen als auch Funktionseinrichtungen wie Verwaltungs-, Werk- und Wäschereigebäude betreffe. In den beiden JVA in Halle seien insgesamt 494 Einzelzellen und 60 Doppelzellen für den geschlossenen Vollzug vorhanden. Seit diesem Jahr können diese Doppelzellen nur noch einzeln belegt werden.



Pläne die "Frohe Zukunft" zu sanieren, hatten sich zerschlagen. Geringere Kosten und eine erhöhte Planungssicherheit hatten aus Sicht der Landesregierung für einen Neubau gesprochen. Zudem hätte in der "Frohen Zukunft" im laufenden Betrieb gebaut werden müssen, was erhöhte Sicherungsmaßnahmen bedeutet hätte.