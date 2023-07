Der aus der JVA "Roter Ochse" in Halle entflohene Häftling ist tot. Das hat die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitgeteilt. Demnach ist der Mann leblos aufgefunden worden. Es hieß, der 39-Jährige habe eine große Menge Drogen konsumiert und sei offenbar an einer Überdosis verstorben.

Im offenen Vollzug gelten besondere Regeln. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Im offenen Vollzug können Insassen tagsüber das Gefängnis verlassen, um beispielsweise zu arbeiten oder die Familie zu besuchen. Die Straftäter sollen so auf das Leben nach der Entlassung vorbereitet werden – oder trotz Haftstrafe nicht völlig aus dem bisherigen Leben gerissen werden. Bei Missbrauch der Lockerungen, etwa durch verspätete Rückkehr oder bei Alkoholkonsum, können Gefangene aber zurück in den geschlossenen Vollzug verlegt werden. Eine Flucht an sich ist nicht strafbar. Der menschliche Drang nach Freiheit ist in Deutschland grundgesetzlich geschützt.