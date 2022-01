Seltenes Handwerk Geigen made in Sachsen-Anhalt

Seit 1998 hat Wolfram Ries seine Werkstatt am Domplatz. Nach einem kurzen Aufstieg in die erste Etage des kleinen weißen Hauses, führt eine Holztür in die Arbeitswelt von Ries. Im kleinen Flur stehen Instrumentenkoffer. Auf der rechten Seite führt eine Tür in die Werkstatt. Dort sieht man vor allem eins: Holz.