Blutspur am Tatort Täter verletzt sich bei Geldautomatensprengung in Halle

In Halle haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen erneut einen Geldautomaten aufgesprengt. Dabei hat sich mindestens einer der Täter verletzt. Am Tatort fand sich eine Blutspur. Die Täter ließen Geldkassetten zurück, deren Inhalt durch geplatzte Farbpatronen verfärbt war.