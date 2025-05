Klaus Dörr wurde 1961 in Neustadt an der Weinstraße geboren und startete seine Karriere als Assistent des Technischen Direktors am Berliner Ensemble. Nach Stationen am Berliner Maxim Gorki Theater und dem Schauspiel Stuttgart leitete er kommissarisch zuletzt die Volksbühne Berlin. Diesen Posten verließ er im Sommer 2021, nachdem er sich mit Sexismus- und Machtmissbrauchsvorwürfen konfrontiert sah, die er allerdings zurückwies.