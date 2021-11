In Halle haben Tarifbeschäftigte von Schulen und Hochschulen aus Sachsen-Anhalt auf einer Kundgebung am Mittwoch mehr Geld gefordert. Nach Gewerkschaftsangaben machten rund 800 Demonstranten mit Transparenten und Trillerpfeifen ihrem Unmut Luft über den Stand der Tarifverhandlungen Luft.

Die Aktion war Teil von ganztägigen Warnstreiks , zu denen die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaften (GEW) und Ver.di auch Mitarbeitende an Hochschulen im Süden und Osten des Landes aufgerufen hatte. An der Kundgebung haben auch rund 50 Mitarbeitende der Polizei teilgenommen.

Die Kundgebung fand am Steintor in Halle statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie eine Lehrerin deutlich macht, geht es allerdings nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die sich verändernden Arbeitsbedingungen: "Wir sind mittlerweile Sozialarbeiter und Migrationshelfer. Wir haben Kinder mit Lernbehinderungen und Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Und das alles allein zu stemmen, ist fast nicht möglich", so die Demonstrantin. Auch die Digitalisierung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sei ein noch zu lösendes Problem. Eine andere Demonstrantin fordert, dass mehr Lehrende eingestellt werden sollen.

Ein Polizist auf der Kundgebung rechtfertigt die Forderungen so: "Die Mieten werden teurer, unsere Autos tanken sich nicht von allein. Wir haben eine Inflationsrate jenseits von vier Prozent. Wir wissen, dass es Kompromisse geben muss, wir fordern aber, dass mindestens diese 150 Euro kommen, sodass wir endlich eine Einheitlichkeit kriegen in den Tarifbeziehungen." Ein anderer Demonstrant beruft sich bei den Forderungen auf die Corona-Zeit, in der der Staat den Polizeikräften viel abverlangt habe.