50 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahrgang an der Landesrettungsschule von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zum Notfallsanitäter ausgebildet. Seit 2021 ist Amos Nahlik einer von ihnen. Schon zu seiner Schulzeit half er bei der Absicherung von Festivals. Durch die Wasserrettung und einen Freiwilligendienst beim DRK entdeckte der junge Mann schließlich das Berufsbild des Sanitäters für sich. Der Schattenseiten seines Jobs ist sich der 19-Jährige bewusst. Bei seinen praktischen Einsätzen, die fest in den Schulungsplan an der Landesrettungsschule integriert sind, hat er bereits sowohl körperliche als auch verbale Gewalt erlebt. "Damit muss man in dem Beruf in gewisser Weise umgehen lernen", sagt er.

"Ich wurde schon von einem alkoholisierten Patienten angegriffen, der dann letztendlich mit erhobenen Fäusten auf mich zugekommen ist. Da ist dann auch für mich schnell klar gewesen: Ich muss die Situation verlassen." In der Kommunikation mit den Kollegen habe das auch sehr gut geklappt, erzählt Nahlik. Man müsse sich dann darauf verlassen, dass die Polizei die Situation erst einmal "sicher macht". Amos Nahlik macht seit 2021 die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Rettungskräfte sollen Gewaltsituationen meiden

Sich allerdings wirklich auf solche Extremsituationen vorzubereiten sei schwierig, denn jeder Patient ist am Ende anders. In der Rettungsschule lernen sie deshalb, das Blickfeld zu erweitern und die Situation schon im Vorfeld genau zu analysieren. In der dreijährigen Ausbildung fließen allein etwa 100 Stunden nur in die Kommunikation mit dem Team und den Patienten, erzählt Schulleiter Andreas Krebs. Auch bei Fortbildungen für erfahrene Rettungskräfte sei das mittlerweile ein Thema. Die Rettungsschüler üben in Rollenspielen so realitätsnah wie möglich. Dafür gibt es in der Landesrettungsschule nachgebildete Wohnräume. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

"Wir bringen unseren Auszubildenden bei, solche Situation zu vermeiden", so Krebs. "Wir sehen das als Präventionsmaßnahme. Da, wo Gewaltpotenzial ist, sollte für die Rettungskraft die Grenze sein. Das ist dann der Einsatzbereich der Polizei. Ich gehe in keine Massenschlägerei rein. Das ist Arbeitsschutz." Ein sehr wichtiger Teil der Ausbildung sei aber auch die sogenannte Distanz- und Exitkontrolle. Die zukünftigen Rettungskräfte sollen lernen, ihre Situation und mögliche Fluchtwege schon im Vorfeld einzuschätzen. Gegenstände, die gefährlich werden können, sowie der Konsum von Drogen und Alkohol, müssen gleich zu Beginn identifiziert werden.

Da, wo Gewaltpotenzial ist, sollte für die Rettungskraft die Grenze sein. Das ist dann der Einsatzbereich der Polizei. Andreas Krebs Leiter Landesrettungsschule von DRK und ASB

Alkohol und Drogenkonsum als potenzielle Gefahrenquelle

Juliane Vogel ist gelernte Krankenschwester und war bereits vier Jahre als Rettungssanitäterin im Dienst. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Das weiß auch Juliane Vogel bereits aus ihren Praxiseinsätzen. Die 28-Jährige ist gelernte Krankenschwester, hat sich dann zur Rettungssanitäterin weiterbilden lassen. Nach vier Jahren im aktiven Dienst setzt sie an der Landesrettungsschule die Notfallsanitäterin oben drauf. "Sehr auffällig sind alkoholisierten Personen oder Personen, die einen hohen Drogenkonsum haben und deshalb auch sehr schwer einschätzbar sind. Das bedeutet für uns, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit haben muss, auch nachts um drei. Auch wenn uns das schwerfällt, denn wir sind alle nur Menschen", meint sie. Die Kontrolle des Umfelds sei deshalb umso wichtiger. "Gerade in der Wohnung, wenn man Waffen liegen sieht. Oder es ist offensichtlich, dass hier viele Drogen konsumiert werden. Das ist dann schon etwas, wo wir aufpassen müssen."

Die Landesrettungsschule von DRK und ASB gibt es seit 2000. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Neben praktischen Einsätzen und theoretischen Grundlagen kommen in der Ausbildung zum Notfallsanitäter vor allem Rollenspiele zum Einsatz. Verschiedene Szenarien werden durchgespielt, um zu schauen, bis wohin eine Situation unter Kontrolle ist. Durch Alkohol- und Drogenbrillen können die Schüler eine Gefahrensituation simulieren, erzählt Andreas Krebs. Spezielle Griffe, um einen Patienten zu beruhigen oder gewaltlos festzuhalten, werden in diesem Zuge auch erlernt.

Was ist die Landesrettungsschule? An der Landesrettungsschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Halle können Schülerinnen und Schüler die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter absolvieren. Pro Jahr werden zudem 120 bis 150 Personen zum Rettungssanitäter geschult. Die Ausbildung dauert insgesamt etwa drei Monate. Für bereits berufstätige Rettungskräfte werden an der Einrichtung auch Fortbildungen angeboten.

Beschimpfungen und Beleidigungen kommen am häufigsten vor

Andreas Krebs ist selbst bereits 17 Jahre im Rettungsdienst tätig. Obwohl er seit 2014 an der Landesrettungsschule lehrt und sie seit 2021 auch leitet, fährt er noch immer regelmäßig Dienste beim Roten Kreuz im Jerichower Land. Am Wochenende, meist zwei Mal im Monat. "Einmal rote Jacke, immer rote Jacke", meint der 37-Jährige. Als Berufsschullehrer ist es ihm wichtig, nicht aus der Praxis rauszukommen, erzählt er. Andreas Krebs leitet die Landesrettungsschule von DRK und ASB in Halle. Am Wochenende fährt er zusätzlich Dienste im Rettungswagen. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf