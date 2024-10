Die Anwohner haben Sorge und sie sind gereizt: „Werden wir noch erleben, dass hier wirklich etwas passiert“, fragt ein Bürger auf einer Informationsveranstaltung der Stadt Halle in einem Sportlerheim Anfang August dieses Jahres. Rund 80 Interessierte waren gekommen, um sich über neue Erkenntnisse der ehemaligen Kampfstofffabrik Orgacid zu informieren. Die etwa 13-Hektar große Altlastenverdachtsfläche liegt im Süden der Stadt, im Ortsteil Ammendorf. Nicht nur in der nahe gelegenen Heimstättensiedlung hat man Sorge, dass das Grundwasser kontaminiert sein könnte. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich vereinzelt Wohnhäuser.

Bildrechte: MDR exakt Ein Rückblick: Im Orgacid-Werk Halle-Ammendorf wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 26.000 Tonnen des chemischen Kampfstoffes Lost produziert, besser bekannt als Senfgas. Der Haut- und Lungenkampfstoff war im Ersten Weltkrieg eine der gefürchtetsten Waffen. Er reizt Augen, Haut und Atemwege und ist potenziell tödlich. Mehr als 60.000 Bomben sollen in der Fabrik damals abgefüllt worden sein.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kampfstofffabrik von den Amerikanern an die sowjetischen Streitkräfte übergeben, wie aus einem Auskunftsbericht der Stadt Halle von 1991 hervorgeht. Es sei zu wilden Sprengungen der Fabrik gekommen. Experten gehen davon aus, dass dadurch das Gelände weiträumig kontaminiert wurde. Ein Teil der Kampfstoffbestände wurde verbrannt, das Gelände in den Jahren danach oberflächlich entgiftet und mit Erde aufgeschüttet. Der große Bunker, in dem der Kampfstoff gelagert wurde, zugemauert.

Anfang der 90er Jahre wurde der Lagerbunker wieder geöffnet. Darin fanden sich mehrere Tonnen Wasser-Kampfstoff-Gemisch. Eine Spezialeinheit der NVA rückte an, um dieses gefährliche Gebräu zu neutralisieren. Dadurch sei noch mehr giftiger Abfall entstanden, berichten damals Beteiligte. Heute ist das Gelände größtenteils umzäunt und auf verschiedene Eigentümer aufgeteilt. Am Rand hat sich Gewerbe angesiedelt.

Bis heute keine systematische Untersuchung des Untergrundes

Bis heute soll es keine systematische Untersuchung des Untergrunds gegeben haben. Abwasserschächte und Kanäle sollen bis heute nicht zur Gänze erkundet worden sein. Das weiß Professor Johannes Preuß, der seit fast 40 Jahren zu Rüstungsaltlasten forscht. Der Kampfstoffexperte hat sich auch mit dem ehemaligen Orgacid-Gelände ausgiebig befasst.

Bildrechte: MDR exakt Preuß vermutet noch immer Reste von Lost im Boden, zum Beispiel in Rohren, die in vollem Zustand gesprengt und nie entfernt wurden: „Die Erfahrung hat gelehrt, dass in solchen ehemaligen Industrieobjekten Probleme bestehen. Aufräumarbeiten scheinen hier überwiegend auf die Erd- und Gebäudeoberfläche bezogen gewesen zu sein. Bis heute hat es nur systematische Untersuchungen der mehrere Meter dicken Abdeckung und knapp darunter gegeben. An das Innere der gesprengten Gebäude hätte man nur mit Aufgrabungen kommen können. Das ist selten geschehen, auch, weil man auf die Zeit gesetzt hat, die angeblich alle Wunden heilt.“

Wieviel toxische Stoffe noch im Boden sind, ist bis heute also ungewiss. MDR Investigativ liegen Dokumente und Zeugenaussagen vor, die von zwei Unfällen auf dem Gelände berichten. Mitte der 70er Jahre sei es bei Baggerarbeiten südlich des Geländes zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Arbeiter Ausschlag, Rötungen und Pickel auf der Haut bekam, als er aus einer Grube kroch. Die Baggerschaufel habe eine Röhre in der Tiefe aufgerissen, aus der „eine braune, stark stechend riechende Brühe“ auslief. Er musste sich sofort in das Krankenhaus begeben und habe danach mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, heißt es in dem Zeugenbericht von 1990.

Der andere Unfall ereignete sich bei Straßenarbeiten im März 1999. Auf dem Gelände sei ein Baggerfahrer bei Erdarbeiten auf den ehemaligen Lost-Kanal gestoßen, der früher zum unterirdischen Transport des chemischen Kampfstoffes verwendet wurde. Aus einem Schreiben der staatlichen Gewerbeaufsicht geht hervor, dass der damalige Baggerfahrer „das Auftreten unbekannter Schadstoffe mit sehr unangenehmem Geruch“, wahrgenommen habe. Einen Tag später habe er Unwohlsein, Schwindelgefühl sowieso Hautausschlag gehabt. Er sei zur Beobachtung auf die Uniklinik Halle gekommen. Drei weitere Kollegen seien mit ähnlichen Symptomen krankgeschrieben worden, heißt es in einem damaligen Zeitungsbericht. Die Ursachen konnten in beiden Fällen nicht abschließend geklärt werden.