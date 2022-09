Ehemalige Giftgasfabrik in Halle Ammendorf Die Orgacid GmbH produzierte von 1938 bis 1945 die chemischen Hautkampfstoffe Stickstoff- und Schwefel-Lost. Dabei lag die mögliche Produktionskapazität von Schwefel-Lost bei 700 Tonnen und für Stickstoff-Lost bei 100 Tonnen pro Monat. In den Zisternen konnte maximal 750 Tonnen Schwefel-Lost und 120 Tonnen Stickstoff-Lost gelagert werden. Bis 1942 wurden auf dem 116 000 Quadratmeter großen Gelände die Kampfstoffe auch in Granaten abgefüllt. Erst mit der Wende wurde der Standort überhaupt der Öffentlichkeit bekannt.



Bei einer Untersuchung im Jahr 1993 waren auf dem Gelände keine Giftkampfstoffe im Boden und im Grundwasser nachweisbar. Auch Abbau- und Zersetzungsprodukte von Giftkampfstoffen hätten nach umfangreichen Recherchen und Gutachten nicht festgestellt werden können, sagte damals Bürgermeisterin Dagmar Szabados (SPD).



Allerdings seien in den Gebäudefundamenten Spuren des Kampfstoffes Lost nachgewiesen worden.