Hochwasserschutz Gimritzer Damm in Halle ist fertig

Neun Jahre nach dem Hochwasser im Juni 2013 wurde am Freitag in Halle der Gimritzer Damm als Hochwasser-Schutzwall offiziell übergeben. Er sichert den Stadtteil Halle-Neustadt künftig zusammen mit dem bereits sanierten Passendorfer Deich gegen Saale-Hochwasser. Nach Aussage der Stadt sei damit "eine der größten Schwachstellen des Hochwasserschutzes in Halle" beseitigt worden. Das Bauvorhaben gestaltete sich schwierig.