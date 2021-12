Ab Freitag wird der Verkehr auf dem Glauchaer Platz in Halle wieder freigegeben. Der Hallorenring kann dann wieder in beide Fahrtrichtungen befahren werden. Das teilte die Stadt mit. Auch die Herrenstraße wird dann wieder komplett freigegeben. In der Straße An der Schwemme wird der ursprüngliche Richtungsverkehr von Norden nach Süden wieder hergestellt.