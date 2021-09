Die Bauarbeiten am Glauchauer Platz in Halle werden voraussichtlich früher beendet als bisher geplant. So soll die aktuell gesperrte Verbindung von Halle-Neustadt in Richtung Böllberger Weg und Franckeplatz noch vor Weihnachten fertig sein. Das teilte die Stadt am Freitag mit.