Erst eine weitere Therapie brachte letztlich den Erfolg. Seit 2012 ist Stefan Börner nicht rückfällig geworden. Seinen Entschluss, anderen zu helfen, besiegelte er ebenfalls im Jahr 2012. Seit der Gründung seiner Selbsthilfegruppe "Game Over" trifft er sich alle zwei Wochen mit Betroffenen, um über deren Ängste und Sorgen zu spechen – aber auch über die mentalen und physischen Symptome der Glücksspielsucht. Ein Teilnehmer, der unerkannt bleiben möchte, schätzt an dem Austausch, jeder könne von anderen etwas mitnehmen: "Ich finde hier vor allem Freunde, Gleichgesinnte, die mich auch verstehen in meiner Sucht."

Selbsthilfegruppenleiter Börner – der zweifacher Vater ist – scheut sich nicht, seiner Glücksspielgeschichte ein Gesicht zu geben, er gibt Interviews, geht in Talkshow und referiert regelmäßig auf Fachveranstaltungen. Darüber hinaus engagiert er sich auch im bundesweiten Fachverband Glücksspielsucht und bietet dort als einer von drei Moderatoren eine bundesweite Online-Selbsthilfegruppe an.

"Ein ganz wichtiger Fakt ist an der Stelle, dass auch immer mehr eine Vermischung von Gaming und Gampling (Glückspiel) stattfindet", so Teubner. Onlinespiele würden erstmal nichts kosten und

Glücksspielelemente enthalten – sogenannte Lootboxen. "Das sind so Wundertüten, die virtuell mit echtem Geld gezahlt werden und die dann zufällige Items ausschütten, die für das Spiel relevant sind. Das sind Glückmechanismen, wo Jugendliche und Kinder angefüttert werden. Es wird suggeriert: 'Es ist okay, für dein Hobby und Onlinespiele Geld auszugeben'", so Teubner.