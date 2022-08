"Am Beispiel der Gottesanbeterin sehen wir eindrucksvoll die klimatisch bedingten Ausbreitungsmuster wärmeliebender Arten", so der Biologe Marcel Seyring. Er rechnet in den kommenden Wochen bis in den Spätherbst auch erneut mit vermehrten Beobachtungen der Tierart und bittet darum, Sichtungen an das Landesamt für Umweltschutz zu melden. Die Beobachtungen würden überprüft und fänden Eingang in die zentrale Artdatenbank des Landesamtes für Umweltschutz.