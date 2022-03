Moderne Landwirtschaft ist ohne Computertechnik heute nicht mehr möglich. Einfach mit dem Trecker losfahren und auf dem Feld das Korn aussähen – so einfach war das früher. Heute braucht der Landwirt nicht nur einen Traktor, sondern auch GPS-Technik, die mit einer Kamera gekoppelt ist. Damit kann der Landwirt zentimetergenau die Aussaat ausbringen und sein Feld so optimal bestellen.

Diese "Hightech" kostet mal eben bis zu 20.000 Euro. Das kann sich nicht jeder Landwirt leisten und so haben es Langfinger auf die moderne Technik abgesehen. Jüngstes Opfer im Saalekreis war die Landwirtschaft Kübler im Teutschenthaler Ortsteil Steuden. Dort haben Diebe im wahrsten Sinne den Stecker gezogen. Sie haben sich in der Nacht von Montag zu Dienstag an seiner Drillmaschine bedient.

Besonders dreist waren Diebe am letzten Wochenende in der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis. Drei Traktoren wurden gestohlen. Dank GPS-Ortung konnte das zuständige Polizeirevier in Weißenfels die Trecker in Rumänien Orten. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge wurden inzwischen von der rumänischen Polizei sichergestellt.