Auch die Ortsgruppen verschiedener Umweltinitiativen wie "Science to public" und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub sind zur Veranstaltung gekommen. Henrike Cremer ist im Namen von Fridays For Future dabei. Sie hat sich nicht ohne Grund zuallererst an den Tisch zum Thema "Mobilität" gesetzt: "Ich finde, dass es bei diesem Thema am Offensichtlichsten ist, dass krasse Veränderungen vor allem eine schönere Zukunft bringen würden. Wenn man als Einzelperson nicht mehr auf ein Auto angewiesen wäre, hätten wir mehr Platz in den Städten, weniger Abgase, bessere Luft." Diese Vorstellung mache sie zuversichtlich.