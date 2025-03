In Halle läuft seit Dienstag ein größerer Feuerwehr-Einsatz. Nach Auskunft der Leitstelle ist am Abend in der Innenstadt – Große Steinstraße, Ecke Ludwig Stuhr Straße – der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Brand geraten. Nach Informationen des MDR-Regionstudios Halle handelt es sich um das ehemalige Möbelhaus Kuhnert.