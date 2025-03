In Halle/Saale gibt es nach einem Hausbrand noch länger Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Wie ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT sagte, bleibt die Große Steinstraße weiter gesperrt. Nach dem Feuer am Dienstag sei das Haus nicht mehr standsicher. Es müssten einzelne Gebäudeteile abgetragen werden. Die Sperrung sei daher nicht zu vermeiden. Zuvor hatte bereits die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) erklärt, dass mehrere Straßenbahnen dort nicht mehr lang fahren könnten. Die Linien 1,2,5 und 10 würden über den Franckeplatz umgeleitet. Wie lange das dauere, sei unklar.

Bildrechte: MDR/Stefan Hellem