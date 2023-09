Ehemaliges RAW-Gelände Großbrand am Hauptbahnhof Halle gelöscht

In Halle ist am Donnerstagabend auf dem ehemaligen RAW-Gelände am Hauptbahnhof ein Feuer ausgebrochen. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten eine brennende Lagerhalle am Freitagvormittag löschen. Zwischenzeitlich konnten durch den Brand keine Züge fahren.