Der Brand, der am Freitagmittag in der Salzstraße in Halle ausgebrochen war, ist gelöscht. Das sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT. Nach seinen Angaben hatten sich bei Bauarbeiten an einem Gebäude Dämmmaterial und Dachpappe entzündet. Das habe zu starker Rauchentwicklung geführt. In dem Gebäude hätten sich keine Personen befunden.