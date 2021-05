"Superknast" auf der Kippe Großgefängnis in Halle wird nicht gebaut

Der Eingang zur JVA "Roter Ochse" in Halle. Bildrechte: imago images/Christian Grube

Die JVA in Halle In Halle befinden sich die Justizvollzugsanstalt I, bekannt als "Roter Ochse", in historischen Gebäuden mitten in der Stadt – und die Nebenstelle im Stadtteil "Frohe Zukunft". Auf dem Gelände der Nebenstelle sollte der Neubau entstehen und damit die bestehenden Kapazitäten in der "Frohen Zukunft" erweitern. Auf lange Sicht wäre somit der Standort in der Innenstadt nicht mehr nötig gewesen. Auch der Standort Volkstedt (Lutherstadt Eisleben) hätte dann verschwinden sollen.



In Halle gibt es rund 650 Haftplätze. Zum 1. April 2021 befanden sich nach Angaben der Justizvollzugsanstalt Halle 590 Gefangene in der JVA sowie 26 Gefangene im offenen Vollzug.