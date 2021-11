Das Unbekannte ansteuern und die unternehmerischen Chancen nutzen – das sollten die potentiellen Gründer lernen. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/MiS

Gespräche, Workshops, Präsentationen – und das alles digital: Die Gründerwoche in Halle ist zu Ende gegangen und dutzende angehende Gründerinnen und Gründer haben teilgenommen. Pro digitaler Veranstaltung haben sich laut Transfer- und Gründerservice der Uni Halle bis zu 15 Leute beteiligt. Gitte Kießling vom Transfer- und Gründerservice sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist eine Woche, die eingebettet ist in die globale und deutschlandweite Gründerwoche, für Studierende und WissenschaftlerInnen, die Gründung als Karriereoption in Betracht ziehen."

Vor allem ginge es um Sensibilisierung rund um das Thema Selbstständigkeit, sagte Kießling. Also etwa darum, Risiken einzugehen, sie bewusst steuern zu können, geistiges Eigentum zu schützen oder auch Finanzierungsmöglichkeiten zu kennen.

Erstmals gab es einen Workshop über zwei Tage, der sich speziell an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler gerichtet hatte, unter dem Motto: "Wie viel Gründungspotential steckt in meiner Doktorarbeit?" Die jungen Männer und Frauen kamen beispielsweise aus dem Bereich Biopharmazie und waren überregional zugeschaltet, nicht nur aus Halle, sondern auch von den Universitäten in Leipzig und Jena. Das Angebot war für alle Teilnehmenden kostenlos.

"FuckUp Night" auf nächstes Jahr verschoben