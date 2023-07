Stadtteil Neustadt Halle: Masern an Grundschule ausgebrochen

Eine Grundschule am Südpark in Halle hat Fälle von Masern gemeldet. Nach Angaben des Landesschulamtes ist ein Lehrer der ersten Klasse betroffen. Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder am Montag zu Hause zu lassen. Am Dienstag soll der Unterricht wieder regulär stattfinden. Das in dieser Woche anstehende Schulfest wurde verschoben.