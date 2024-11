Nach einem schweren Unfall mit einem Polizeiauto in Halle ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer. Eine Sprecherin teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, es gehe um fahrlässige Körperverletzung. Auch werde mit einem externen Gutachten überprüft, ob das Polizeiauto über eine rote Ampel gefahren ist.

Mit dem Gutachten beauftragt hat die Staatsanwaltschaft die Dekra. Die wartet der Sprecherin zufolge derzeit noch auf Unterlagen der Stadt zu den Schalt-Daten der Ampel, an der der Unfall passiert war. Sie gäben Auskunft darüber, ob das Polizeiauto über eine rote Ampel gefahren sei. Davon gehen die Ermittlungen bisher aus.

Bei dem Unfall am 11. Oktober waren sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei war der Streifenwagen in der Nähe des Hauptbahnhofs in Richtung Riebeckplatz zu einem Einsatz unterwegs. Es habe sich nicht um eine Verfolgungsjagd gehandelt.