Nach einem Cyber-Angriff beim Pumpenhersteller KSB in Halle geht der Betrieb am Mittwoch wieder an die Arbeit. Seit dem Angriff in der vorletzten Woche musste der Betrieb am Standort Halle schließen. Mit der Frühschicht ist die Produktion laut KSB-Konzernsprecher Wilfried Sauer wieder aufgenommen worden.