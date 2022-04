Cybersicherheit Kommunen und Firmen zunehmend von Hackerattacken betroffen

Kommunen und einzelne Firmen in Sachsen-Anhalt sind zunehmend von Cyberangriffen betroffen – und investieren nun, wie die Stadt Wolmirstedt in der Börde, in ihre digitale Sicherheit. Zuletzt ist der Pumpenhersteller KSB in Halle Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das Unternehmen musste alle seine Systeme herunterfahren.