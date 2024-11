Händels Reise nach Italien steht 2025 im Zentrum der Händel-Festspiele

Passend dazu präsentiert das Händel-Haus die Ausstellung "Händel in Rom".

Der Händel-Preis der Stadt Halle geht 2025 an das heimische Händelfestspielorchester.

Eine Italienreise, die der junge Georg Friedrich Händel etwa von 1707 bis 1710 bis unternommen hat, ist die Fundgrube, aus der sich das Programm der Festspiele 2025 speist.

Der Titel lautet: "Frischer Wind: Der junge Händel in Italien". Insgesamt sind vom 6. bis 15. Juni 66 Veranstaltungen an 17 Aufführungsorten in und um Halle geplant. Dass Händels Italienzeit eine besonders produktive war, zeigten schon die über 100 Kantaten, die der Hallische Komponist in der Zeit schuf, sagte der Intendant der Festspiele Bernd Feuchtner im Interview mit MDR KULTUR. Auch zwei Opern verfasste Händel in Italien.

Bildrechte: Thomas Ziegler

Oper "Agrippina": Alles nur geklaut?

Die Oper "Agrippina", uraufgeführt 1709 in Venedig, erzählt von Machtgier und Intrigen. Sie wird zu den Festspielen in der Oper Halle in einer Neuinszenierung des Intendanten Walter Sutcliffe aufgeführt. Allerdings, so Feuchtner, habe sich Händel in diesem Fall bei seinem Hamburger Kollegen Reinhard Kaiser "großzügig bedient", weil er gewusst habe, "das ist ein Juwel." Und so kommt dieses Juwel mit dem Titel "Octavia" zum direkten Vergleich ebenfalls auf die Bühne, und zwar im Goethe-Theater Bad Lauchstäd. Zu den Höhepunkten zählen für Feuchtner auch Händels Oratorium "Israel in Egypt" und die drei musikalischen Quellen, die er dafür zusammenführte – und die ebenfalls präsentiert werden.

Das Händel-Haus Halle ergänzt das italienische Thema ab dem 21. Februar mit der Ausstellung "Händel in Rom". Aus den Monaten, die Händel 1707 bis 1708 in der italienischen Hauptstadt verbrachte, sind besonders viele Dokumente überliefert. Die Ausstellung, die zwei Tage nach Händels Geburtstag am 21. Feburar eröffnet wird, soll bis zum 11. Januar 2026 zu sehen sein.

Bildrechte: Thomas Ziegler

Hip-Hop und Arvo Pärt

Neben diesen historischen Vergleichen werden auch Verbindungen zwischen Händel und der Gegenwart gesucht. Dazu gehören Angebote für Jugendliche. So möchte Bernd Feuchtner mit einem Hip-Hop-Projekt in Halles Plattenbaustadtteil Neustadt gehen. Es ginge darum, Jugendlichen die Gelegengheit zu geben, eigene Fähigkeiten zu entfalten. Das Programm, das dabei entsteht, wird im Rahmen der Händel-Festspiele in der Marktkirche aufgeführt. Ein weiteres Programm lotet Händels Verbindung zur Minimal Music von Arvo Pärt aus.

Bildrechte: Nico Lindenthal

Wir müssen den Jugendlichen die Gelegenheit geben, selber ihre eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Bernd Feuchtner Direktor Stiftung Händel-Haus

Während Händels Blick damals in die Ferne schweifte, bleibt der Händel-Preis der Stadt Halle daheim. Wie die Veranstalter bekannt gaben, geht er 2025 an das Händelfestspielorchester Halle. Damit würdige das Kuratorium der Stiftung Händel-Haus "die jahrzehntelange, leidenschaftliche Interpretation von Händels Musik auf Originalinstrumenten durch dieses Spezialistenensemble der Staatskapelle Halle." 2024 wurde der Preis an den französischen Dirigenten und Cembalisten Christophe Rousset vergeben.