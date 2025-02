Der gebürtige Nürnberger Bernd Feuchtner arbeitete seit gut 20 Jahren an verschiedenen Theater- und Opernbühnen, etwa in Heidelberg und Karlsruhe. Zuletzt leitete er als Direktor die Stiftung Händel-Haus in Halle. Ab Mai 2023 übernahm er außerdem die Intendanz der Händel-Festspiele in der Saalestadt.