Vor Gedenktag Halle: Gedenktafel für Terroropfer mit Hakenkreuz beschmiert

09. Oktober 2024, 08:37 Uhr

In Halle ist eine Gedenktafel für die Opfer des Terroranschlags von 2019 mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Die Polizei entdeckte das Nazi-Symbol am Dienstag und leitete Ermittlungen ein. Am Mittwoch will die Stadt an die Opfer erinnern, unter anderem mit einer Gedenkfeier in der Ulrichskirche.