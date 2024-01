Der rechtsextreme Halle-Attentäter steht ab dem 25. Januar erneut vor Gericht. Er muss sich vor dem Landgericht Stendal wegen einer Geiselnahme Ende 2022 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg (Landkreis Jerichower Land) verantworten, wie das Gericht am Dienstag in Stendal mitteilte. Bislang sind acht Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen am Landgericht Magdeburg statt.