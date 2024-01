Zuständig für den Prozess ist das Landgericht Stendal. Das Gericht hat sich für eine Verhandlung in einem Hochsicherheitssaal entschieden und einen solchen gibt es in Stendal nicht. Stattdessen wird in Mageburg verhandelt. Schon die Verhandlung wegen der Taten vom 9. Oktober 2019 hatte 2020 in diesem größten Justizsaal Sachsen-Anhalts stattgefunden.



Die ehemalige Bibliothek war für den Prozess besonders ausgerüstet worden, etwa wurde der Zuschauerbereich mit Sicherheitsglas eingefasst. Der Raum bietet Platz für 60 Zuschauer, davon hat das Landgericht 30 für Medienvertreter vorgesehen.