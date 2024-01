Die Anklage lautet auf Geiselnahme und Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach MDR-Informationen gab es am ersten Prozesstag am Donnerstag bisher nur Aussagen des Angeklagten selbst: Demnach war seine Zelle am Wochenende direkt vor seinem Fluchtversuch nicht kontrolliert worden. In dieser Zeit habe er aus Alltagsgegenständen eine improvisierte Waffe gebaut. Aus Draht, Batterien, Teilen eines Tackers und anderen Schreib-Materialien, zu denen Gefangene selbst im Hochsicherheits-Vollzug Zugang haben dürfen.