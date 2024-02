Die Anstaltsleiterin des Gefängnisses in Burg hat am dritten Prozesstag versichert, dass der Fluchtversuch aussichtslos war. "Ich habe gesagt, das Tor bleibt zu", sagte die Anstaltsleiterin am 31. Januar als Zeugin in Magdeburg. "Eine mobile Lage ist nicht nur für die Geisel sehr viel gefährlicher, sondern auch für alle Menschen draußen." Nach der Geiselnahme habe der 32-Jährige ihr angekündigt, er wisse, was er beim nächsten Mal besser mache. Er werde seinen Kampf weiterführen. Der Angeklagte habe sich immer wieder antisemitisch und rassistisch geäußert.



Die gesamte Belegschaft des Gefängnisses mit 620 Insassen sei unter Schock gewesen nach der Geiselnahme, sagte die Anstaltsleiterin weiter. Es sei stressig und psychisch belastend gewesen. Bis heute gebe es viel Gesprächsbedarf. Die Mithäftlinge seien "stocksauer" gewesen, dass der Haftalltag anders als gewohnt verlief und eine geplante Weihnachtsveranstaltung abgesagt wurde.



Laut einem Gutachten des Bundeskriminalamts war das Gerät waffenähnlich und schussfähig, allerdings mit vergleichsweise geringer Auftreffenergie. Das wussten die Gefängnismitarbeiter am Tattag nicht. Der 32-Jährige sagte, er sei davon ausgegangen, dass seine selbst gebastelte Waffe tödlich ist.



Hungerstreik nach Fluchtversuch und Geiselnahme in der JVA Burg



Nach der Tat habe der Gefangene über mehrere Tage nicht getrunken und gegessen, so die Anstaltsleiterin weiter. Es habe Sorge um seine Gesundheit bestanden. Viele Gespräche seien geführt worden, bis er überzeugt werden konnte, wieder zu essen und zu trinken. Weil für ihn als Strafgefangenen das Gebot der Resozialisierung gelte, habe es zwei Versuche gegeben, ihn zu integrieren. Beide Versuche seien gescheitert. Auf die Frage, ob sie ihn für resozialisierbar hält, sagte die Anstaltsleiterin: "Aus jetziger Sicht würde ich sagen, nein."



Derweil bestätigte ein psychologisches Gutachten die Eindrücke, die der Angeklagte schon im Prozess vermittelt hatte. Es bestehe zweifellos in seiner Persönlichkeit ein tief verwurzelter Zustand, aus Antisemitismus heraus Straftaten oder Tötungen zu begehen. Der Sachverständige, Professor Norbert Leygraf, attestierte dem Attentäter, dass er erneut versuchen werde, "Straftaten bis hin zu Tötungsdelikten zu begehen".