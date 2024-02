Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hat am Mittwoch gegen das neue Urteil zur Geiselnahme durch den Halle-Attentäter in einem Gefängnis in Burg Revision eingelegt. Das hat Oberstaatsanwalt Klaus Tewes MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Die Revision sei aus rein formalen Gründen eingelegt worden.