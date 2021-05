Hunderttausende wurden erwartet Wegen Corona: Bürgerfest zur Deutschen Einheit in Halle findet nicht statt

Das dreitägige Bürgerfest in Halle zur Deutschen Einheit fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Normalerweise kommen hunderttausende Besucher zur zentralen Einheitsfeier. Stattdessen soll es eine Freiluft-Ausstellung in Halles Innenstadt geben. Zum Festakt am 3. Oktober in der Händel-Halle wird auch Bundespräsident Steinmeier erwartet.