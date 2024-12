Eine von bekannten Olympioniken genutzte Sporthalle in Halle kann saniert werden. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat für die Modernisierung der Halle Brandberge am Freitag Fördermittel in Höhe von gut 739.000 Euro überreicht. Das teilten das Ministerium und die Stadt Halle mit.