Wegen der Verlegung des Laternenfestes wird es in diesem Jahr keinen Bootskorso geben. Auch das traditionelle Höhenfeuerwerk am Sonntag wurde bereits abgesagt. Grund: Der viel zu trockene Sommer.

Zwar habe es in den letzten Tagen immer wieder geregnet, Tobias Teschner und seine Mannschaft wollten aber auf Nummer sichergehen und eine kurzfristige Absage vermeiden. "Wir haben uns entschieden, ein Feuerwerk in zwei Varianten zu planen", sagte Teschner. "Beide sind in ein Theaterstück eingebunden. Es gibt also ein Feuerwerkstheater. Das Feuerwerk ist deutlich niedriger als ein Höhenfeuerwerk und daher besser von der Feuerwehr zu beobachten." Dass es auch in Zukunft kein Höhenfeuerwerk geben wird, wollte der Sicherheitschef jedoch auch nicht bestätigen. Statt des Traditionsfeuerwerks, bei dem seit Jahrzehnten die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel erklingt, gibt es nun ein Überraschungsfeuerwerk an der Fontaine auf der Peißnitz.