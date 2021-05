Der Fall einer Kindesentführung in Halle kommt gut ein halbes Jahr nach der Tat vor Gericht. Wie das Hallesche Landgericht am Montag mitteilte, beginnt der Prozess gegen den 1996 geborenen Tatverdächtigen am 1. Juni. Dem Mann werden demnach unter anderem Menschenraub und sexueller Missbrauch von Kindern sowie versuchter Mord vorgeworfen.

Der Angeklagte soll im Dezember über ein angekipptes Fenster in eine Parterrewohnung in der Altstadt von Halle eingedrungen sein und das Kind dort aus seinem Bett gehoben haben. Danach sei er mit dem Mädchen durch die Innenstadt gelaufen und habe sich in einer Seitenstraße an ihm sexuell vergangen. Letzten Endes soll er das Kind mit einem Schal gedrosselt in die Saale gelegt haben. Zwei Passanten hatten das um Hilfe schreiende Mädchen entdeckt und aus dem Fluss geholt.