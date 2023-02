Nach langen Verhandlungen Halle: Einigung über Betrieb des Salinemuseums erzielt

Lange wurde über den künftigen Betrieb des Salinemuseums in Halle diskutiert. Jetzt wurde ein Kompromiss gefunden. Die Stadtverwaltung und der Verein Hallesches Salinemuseum haben sich darauf geeinigt, bis März mehrere Geschäftsmodelle vorzulegen. Die Stadt will das Salinemuseum nach einem Umbau in das Stadtmuseum integrieren. Der Verein hingegen möchte bereits in den Aufbau des sanierten Museums eingebunden werden. Monatliche Treffen sollen nun den Prozess vorantreiben.