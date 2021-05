Videowagen der Polizei überholt Hallenserin rast mit 200 Sachen über Rügen

Polizisten haben eine Raserin aus Sachsen-Anhalt in einem Cabrio auf der Insel Rügen gestoppt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war die 31-Jährige am Samstag mit dem Auto auf der Bundesstraße 96 zwischen Samtens und Bergen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde unterwegs, etwa doppelt so schnell wie erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau sogar einen Videowagen der Verkehrsüberwachung "zügig" überholt.