In einem Hinterzimmer des Welcome-Treffs in Halle packen Sabine Blocher und Martina Schöpke Kisten voller Stoffe, Garne und Knöpfe aus. Alles kommt neben die modernen Nähmaschinen, die schon am Strom angeschlossen sind. Wie viele und wer genau an diesem Donnerstag kommt, wissen die Beiden meistens nicht. Mal sind es nur zwei, ein andermal zehn, sagen sie. Denn der Näh-Treff ist komplett frei, unverbindlich und offen für alle. Es ist einer von vielen Programmpunkten in der Woche, die die Freiwilligen-Agentur Halle an diesem Begegnungsort anbietet.

Bei der Integration im Kleinen mithelfen

Geboren wurde das Näh-Projekt im Winter 2015/16: Sabine Blocher suchte damals eine Möglichkeit, den Geflüchteten zu helfen, die in Deutschland und Halle ankamen. "Ich hab' einfach gedacht: Wenn ich irgendwo hinkommen würde mit einem Koffer und Kleidung und da würde was kaputt gehen, dann müsste ich es irgendwie reparieren", erklärt sie. So habe sie mit der Freiwilligen-Agentur die Idee entwickelt, dass die Leute bei ihnen alles vorfinden, um Kleidung zu flicken oder Gardinen zu ändern. "Ich fand' das völlig überzeugend und hab gedacht ja, das mache ich", erinnert sich Sabine Blocher.

Bildrechte: MDR/Hanna Kazmirowski

Sie wollen sich mit ihrem Hobby einbringen

Seitdem wird der Näh-Treff jeden Donnerstag angeboten, jeweils für drei Stunden. Sich mit ihrer Handarbeit einzubringen, war für die Mitgründerin das Naheliegendste, weil sie das schon immer gern gemacht hat: "Ich wusste, ich kann das, das macht mir Spaß." Bei ihrer Mitfreiwilligen Martina Schöpke war es etwas anders. Für sie sei immer klar gewesen, dass sie als Rentnerin etwas Ehrenamtliches machen möchte, erzählt sie – am liebsten in einem ganz neuen Bereich. Bis vor fünf Jahren arbeitete sie in der Betreuung von Menschen mit Behinderung. "Und dann bin ich einfach mal zur Freiwilligenagentur gegangen und hab mich kundig gemacht, was so gemacht wird und da haben sie mir dieses Projekt vorgeschlagen."

Als die Jüngste in der Runde hat sich die 25-Jährige Laura Bannach den Näh-Damen angeschlossen. Sie hat sich eine Menge türkisblauer Wolle mitgebracht. "Ich komme vom Dorf, da kennt man irgendwie nur so seine Leute. Aber hier hat man andere Kulturen", sagt sie. So könne sie auf niederschwellige Weise andere, fremde Leute kennenlernen – gerade als eher schüchterne Person schön. Solange sie in Halle ist und es ihre Zeit erlaubt, wolle sie dabeibleiben.