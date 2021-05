Schock bei Betreibern Hallesches Brauhaus über Pfingsten verwüstet

Wie die meisten Gastronomen in Sachsen-Anhalt hatten sich auch die Betreiber des Halleschen Brauhauses gefreut, nach einer langen Corona-Durststrecke ihre Gaststätte wieder öffnen zu dürfen. Doch am Pfingstmontag mussten sie feststellen, dass Einbrecher sich alle Mühe gegeben haben, die geplante Eröffnung am Freitag zu verhindern. Dies machte die als Spezialitätenbrauerei bekannte Einrichtung auf Facebook öffentlich.