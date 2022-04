Die Halloren-Schokoladenfabrik in Halle ist offenbar zurück in der Erfolgsspur. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, rechne man in diesem Jahr wieder mit einem Gewinn. Halloren-Vorstand Darren Ehlert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im vergangenen Jahr seien mehr als 200 Millionen Hallorenkugeln verkauft worden. "Wir können schon berichten, dass wir eine schwarze Null geschafft haben – in einer schwierigen Zeit mit Corona und vielen Lieferschwierigkeiten", so Ehlert. Er glaube, dass viele Leute die Halloren-Produkte neu entdecken. "Wir haben Wachstum im Westen wie im Osten", so Ehlert.