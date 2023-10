Im Bergzoo Halle wird seit Wochen geschweißt, gesägt, gebohrt und geschraubt. Auf dem Reilsberg entstehen mehr als 40 Schaubilder für Halloween- und Gruselfans. Bis zu 600 Figuren werden auf dem Zoogelände aufgestellt, die kleine Geschichten erzählen. Schon viele Monate zuvor habe man mit den Planungen begonnen, um diese Szenen zu entwickeln, sagt Veranstaltungsmanager Tom Bernheim.

In diesem Jahr ist vieles aufwendiger

Erstmals in diesem Jahr werden demnach große Kulissen gebaut, wie zum Beispiel eine Gruft. In den vergangenen Jahren sind Fenster und Türen nur angedeutet worden. Diese sind nun wirklich eingebaut worden. Ein Team aus Dekorateuren, Bühnenbildnern, Grafitti-Künstlern, Technikern und Elektrikern sorgen dafür, dass alles bis zum Gruselzoo-Start fertig ist. Vom Bergzoo selbst heißt es, dass der Gruselzoo in Halle die größte Halloween-Veranstaltung in ganz Mitteldeutschland sein soll.

Am Zooeingang wird ein künstlicher Friedhof samt Zaun aufgebaut. In diesem Bereich werden die Gruselzoogäste von einer vier Meter hohen Friedhofswächter-Figur empfangen, der von fliegenden Geistern umkreist wird. Der vier Meter hohe Friedhofswächter wird im Gruselzoo die Gäste am Eingang begrüßen. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Rummel des Grauens und Grusel-Saloon

Der "Rummel des Grauens" ist eine große Grusel-Szene mit typischen Jahrmarkt-Elementen: Riesenrad, Tickethäuschen und Buden. Das heruntergekommene Riesenrad wird sich sogar drehen. In den Gondeln werden aber keine Menschen sitzen, sondern Geister. An den Buden können Besucher zum Beispiel beim Gruselballwurf mitmachen. An den Verkaufstständen werden auch Schauspieler zum Einsatz kommen. Unter anderem soll an einem Stand jemand aus einer Kiste springen, um die Gruselzoogäste zu erschrecken. Kevin Dietsch baut eine Kiste für den "Rummel des Grauens", aus der ein Schauspieler springen soll. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Dieses Mal baut das Dekoteam auch einen Grusel-Saloon. In das Holzhaus kommen noch Figuren, ein Klavier und eine Bar hinein, so dass die Szene saloontypisch wirkt. Ein Dekoteam baut den Grusel-Saloon auf. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Spukschloss ist eine Hauptattraktion

Die Reilsche Villa am Bergzoo wird für die nächsten zweieinhalb Wochen jeden Abend zum Spukschloss. In den Fenstern wird es spuken und es wird meterhohe Flammensäulen geben. Jeder Gast muss an diesem Haus vorbei und läuft durch einen extra für den Gruselzoo angelegten Schlosspark mit Laternen und altem Brunnen. Außerdem wird in die Szene eine Kutsche hinein fahren, die natürlich mit Geistern besetzt ist. Veranstaltungsmanager Tom Bernheim vor der Reilschen Villa, die für die nächsten Wochen zum Spukschloss wird. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Höhepunkt des Gruselzoos: Halloween-Nächte

Der Höhepunkt der Gruselwochen im Bergzoo Halle sind zwei Halloween-Nächte am 28. und 30. Oktober. Neben den Attraktionen des Gruselzoos gibt es Showproduktionen mit Schauspielern, Artisten, Spezialeffekten und einer großen Feuershow. Für Kinder gibt es spezielle Fütterungen der Großkatzen, der Seebären und weiterer Zoobewohner. Außerdem können Kinder Geschicklichkeitstest und Mutproben machen und sich Gruselmasken schminken lassen.