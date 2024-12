Mittels einer Säure wurden demnach Schriftzüge aufgemalt, die sich oberflächlich in das Glas geätzt haben. Bei den Schriftzügen handelte es sich laut Polizei um übliche Graffiti und nicht um spezielle oder leicht lesbare Aussagen. Nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr handelte es sich bei der verwendeten Säure um eine hochgiftige Substanz. Die betroffenen Haltestellen in Halle wurden deshalb zeitweise abgesperrt und die Scheiben entfernt.

Der entstandene Schaden liegt nach Schätzung der Polizei im fünfstelligen Bereich. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mitteilte, steht man noch am Anfang der Ermittlungen. Ähnliche Vorfälle habe es aber schon in anderen Städten in Deutschland gegeben, unter anderem in Leipzig.