Die Säureattacken auf mehrere Straßenbahnhaltestellen in Halle haben einen Schaden von 25.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mit. Demnach mussten mittlerweile etwa 15 Glasscheiben an Haltestellen ausgetauscht werden. Die Polizei ermittelt weiter nach den Verursachern.

Mittels einer Säure wurden demnach Schriftzüge aufgemalt, die sich oberflächlich in das Glas geätzt haben. Bei den Schriftzügen handelte es sich laut Polizei um übliche Graffiti und nicht um spezielle oder leicht lesbare Aussagen. Nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr handelte es sich bei der verwendeten Säure um eine hochgiftige Substanz. Ähnliche Vorfälle habe es aber schon in anderen Städten in Deutschland gegeben, unter anderem in Leipzig.