Bitte auswählen ---------------------------------------- Handwerk wirbt um Studienabbrecher Ein Studienabbrecher aus Halle wird jetzt Schornsteinfeger Thüringens bester Bäckergeselle aus Gera trainiert für den Bundeswettbewerb Mut zur Selbstständigkeit: Vom Elektriker zum Solaranlagenbauer Probleme bei Azubisuche im Handwerk MDRfragt: 80 Prozent finden, es wird immer schwieriger, einen Handwerker zu finden Handwerk in Thüringen bleibt Großbaustelle Wie eine Bäckermeisterin ihr Unternehmen digitalisierte Gehalt im Handwerk: So groß ist das Lohngefälle Immer längere Wege für Azubis – Verbesserung gefordert Eine haarige Sache - Barbier oder Friseur? Fakten zum Handwerk in Mitteldeutschland: Gehälter, Zentren, Frauenquote Wie zwei Frauen nach ihrem Studium Schuhmacherinnen in Halle wurden Schwibbögen aus Ostthüringen - Von der Fußball-Lampe zur Weihnachtswelt Familienbetrieb in vierter Generation: Bäckerei Pausch in Gehren Wasser, Mehl und Liebe - Thüringer Bäckerei-Tradition Bauunternehmer: "Das Handwerk mehr schätzen" Volle Bücher, keine Leute – Großbaustelle Handwerk Lithografien von Steindrucker Christian Müller Leder und Pelze: Erfurts letzter Kürschner Maskenmacher aus Manebach: Eine Thüringer Erfolgsgeschichte Stempel: Mühlhäuserin übernimmt fast 100-jährige Traditionsfirma Traditionshandwerk: Maultrommeln aus Thüringen Die Denkmal-Retter von Quedlinburg Backbus bringt Kindern traditionelles Handwerk nahe Streit um Berufsschulen: Dachdecker aus Niedersachsen wollen Azubis aus Sachsen-Anhalt ausbilden Handwerk: das Ausbildungsjahr beginnt – viele Stellen bleiben unbesetzt Vom Suchen und Finden einer Lehrstelle in Sachsen Handwerk: Weiter zu wenige Auszubildende im Land Trotz Corona: Rückgang bei Handwerker-Azubis weniger stark als befürchtet Mehr als 620 neue Meister im sächsischen Handwerk Warum ein Wissenschaftler aus Osterburg jetzt Tischler ist Lyrabauer sucht Nachfolge für Handwerksbetrieb Tresorbauer aus Niesky sucht Nachfolger Warum ein Magdeburger Handwerksunternehmen keine Nachwuchssorgen hat Handwerksbetriebe suchen dringend Nachfolger Wirtschaft: Es mangelt in Mitteldeutschland an ... Künftige Azubis und Betriebe finden oft nicht zueinander Immer weniger Fleischereien in Mitteldeutschland Verkaufspersonal: Mehrheit in Bäckereien arbeitet für Niedriglohn Deutschlands älteste Dachdeckerschule: Sorgen um die Zukunft Pandemie bremst teils Meisterkurse im Handwerk Was verdient man im Handwerk? Themenwoche Handwerk: So ist die Situation der sächsischen Bäcker "Triff dein Glück": Schornsteinfeger suchen Handwerk-Nachwuchs Wolkenstein öffnet Türen und Tore Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge Jörg Mühlberg: "Werden nahezu alle Jobs behalten" Hackerangriff – große Gefahr für Handwerker Raumausstatter Andreas Dieckmann: Nachwuchs wichtig für Digitalisierung Als Friseurin auf der Walz Aussterbendes Handwerk: Korbmacher Zimmermann Niklas Weigmann Über 200 Jahre Thüringer Porzellan Einblicke in das kunstvolle Stuckhandwerk Das Schönste am Friseurhandwerk Böttcher zu Besuch beim Köhler "Das Handwerk ist körperliche Schwerstarbeit" Thüringer Original: Glasbläser Olaf Tappert Thüringer Originale: Polsterer Ben Drews Brötchen: Geschmackstest Handwerk gegen Industrie Torten aus Glauchau Aktualisieren