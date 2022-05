Grau, auf Grau mit grau – diese Farbe ist ein wesentliches Merkmal des Plattenbau-Viertels Silberhöhe in Halle. Ein zentraler Platz ist dort der sogenannte Würfel. Rundherum treffen sich Menschen, die sich durch die Armut kämpfen, aber aus dieser herauswollen, Menschen wie Karotte, Stephan oder Jin. Doch für die meisten besteht kaum eine Chance, aus dem Hartz-IV-Kreislauf zu entkommen.

Stephan hat über 50 Absagen bekommen

Stephan sagt, dass er aus Hartz-IV herauswill. Doch mit Familie sei es schwer. Bildrechte: MDR exakt "Ich versuche mir irgendwie die Zeit ein bisschen zu vertreiben", sagt Stephan, während er auf einer Steinbank sitzt. Der drahtige Mann mit den gegelten Haaren und silbernen Ohren-Tunneln sagt, dass er aus Hartz-IV herauswill. Er schreibe viele Bewerbungen, bekomme aber auch viele Absagen. Über 50 seien es schon gewesen. "Aufgrund von fünf Kindern oder der Corona-Situation. Das ist natürlich nicht leicht, aber man muss am Ball bleiben."

Stephan habe laut eigener Aussage immer wieder Vorstellungsgespräche, doch mit drei Töchtern und zwei Söhnen sei es nicht leicht einen Job zu bekommen. Einmal hätte es fast geklappt und "dann kam die Frage zwecks familiärer Situation und ob ich da in Schichten arbeiten könnte. Und als ich dann die Kinder erwähnt habe: Tja…", sagt er, senkt den Blick und presst die Lippen aufeinander. Doch derzeit laufe noch eine Bewerbung bei Amazon, da hofft er nun auf eine Zusage.

Im Problemviertel Silberhöhe gibt es – im Vergleich zum ganzen Stadtgebiet von Halle – anderthalb Mal so viele Hartz-IV-Empfänger. Dabei ist Halle selbst in Sachsen-Anhalt Spitzenreiter, wenn es um den Anteil an Menschen geht, die von Mindestsicherung wie Hartz-IV leben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Anfang dieses Jahres, sind es in der Stadt an der Saale 13,7 Prozent – über 30.000 Menschen.

Jin will Sozialarbeiterin werden

Jin hat in ihrer Wohnung in Halle Silberhöhe ein kleines Atelier eingerichtet. Bildrechte: MDR exakt "Abends hört man hier die Stecknadel fallen", sagt Jin, während sie zu ihrer Wohnung läuft. "Wenn nicht gerade Anfang des Monats ist und Jugendliche feiern, hat man hier wirklich Ruhe." Die 32-Jährige ist in Silberhöhe aufgewachsen – als sie klein war, waren die Wohnungen in den Plattenbauten heiß begehrt. Später hat sie den Abriss der einst heiß begehrten Plattenbauten miterlebt. Erst verschwanden die Industriearbeitsplätze, dann die Bewohner und schließlich viele Wohnungen.

In einem der grauen Betonklötze, die noch stehen, wohnt Jin mit ihren zwei Hunden – doch ohne ihren Sohn und ohne ihre Tochter. Das Jugendamt hat die Kinder bei ihren Eltern untergebracht. Jin hatte in der Vergangenheit Probleme mit Drogen. Dadurch und durch die Trennung von den Kindern ist sie wegen seelischer Probleme erwerbsunfähig. Derzeit bekommt sie eine kleine Rente.

Doch sie sei jetzt stabil, sagt Jin. Sie will finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen und nun eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin beginnen. "Nebenbei gebe ich auch noch Kunstunterricht", sagt die Frau mit dem rotblonden Zopf. In ihrer Wohnung hat sie ein kleines Atelier eingerichtet. Gelernt habe sie das nicht, doch sie sei früher gefördert worden.

Ich war sehr begabt und hätte auf eine Kunsthochschule gehen können. Jin

Doch das hätte sich ihre Familie nicht leisten können, sagt Jin. "Und für ein Stipendium war ich zu blöd. Nicht im geistigen Sinne, sondern weil ich es verrasselt habe, weil als Jugendliche alle anderen Dinge wichtiger waren", sagt sie, zieht ein Schippe und zuckt mit den Schultern.

Karotte hat bereits zwölf Jahre im Gefängnis verbracht

Karotte bezeichnet sich selbst als Graffiti-Künstler. Bildrechte: MDR exakt "Ich habe ja ein richtiges Buch ein dickes Malbuch", sagt Karotte, über den am Würfel erzählt wird, dass er ein guter Zeichner wäre. "Das Dumme ist, immer, wenn ich in Haft gehe, geht alles von mir verloren." Er selbst bezeichnet sich als Graffiti-Künstler. Seit einem Tag sei er aus dem Gefängnis raus, berichtet er, als MDR exactly ihn trifft. Dieses Mal waren es drei Monate, insgesamt habe er bereits zwölf Jahre hinter Gittern verbracht und dabei sieben Haftstrafen verbüßt. "Ich habe das gesamte Strafregister einmal durch, außer Sexualstraftaten, Kindersitte und Mord."

Während der Reporter von MDR exactly mit ihm durch einen langen Tunnel geht und fragt, ob es dort gefährlich sei, antwortet der Mann mit den Tattoos im Gesicht: "Es kommt darauf an, wie man sich verhält. Wenn du natürlich abends rumrennst und die Leute anpöbelst, dann gibt’s was vorn Turm." Er selbst mache sich keine Sorgen. "Ich habe einen kleinen Heimvorteil." Karotte genießt in Silberhöhe einen zweifelhaften Ruf.

Seine Drogenkarriere begann mit 13 und Alkohol. Mit "14 Cannabis und so, 15 dann die härteren Drogen. Das hat sich dann alles so gezogen, bis zum 18. oder 19. Lebensjahr", erzählt Karotte. Nun ist er in einem Drogenersatzprogramm, der sogenannten Substitution. Im Gesundheitszentrum am Würfel bekommt er deshalb seine tägliche Dosis.